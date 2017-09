Anzeige

Kirchheim (pol) - Ein Schwerverletzter und Schaden in Höhe von 7000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Gegen 17 Uhr war dort nach Angaben der Polizei ein 53-jähriger Kirchheimer mit seinem Peugeot in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Eugenstraße übersah er den relativ schnell entgegenkommenden, 19-jährigen Biker auf seiner Kawasaki, weshalb es zur Kollision kam. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen werden musste. Die 37-jährige Beifahrerin im Peugeot wurde leicht verletzt und deshalb ambulant behandelt. Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.