Esslingen (pol) – Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache eines Unfalls sein, der sich am Donnerstag gegen 23 Uhr ereigne­te. Ein 18-jähriger Zweiradfahrer kam in der Maienwalterstraße von der Fahrbahn ab, nachdem er die Kontrolle über seine Maschine verlor hatte und ins Rutschen geriet. Er stieß gegen ein Geländer und wurde mehrere Meter tief in eine Unterführung geschleudert. Der Fahrer musste in die Klinik, der Schaden beträgt laut Polizei etwa 4200 Euro.