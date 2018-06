Anzeige

Lenningen (pol) - Am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die K1247 vom "Bahnhöfle" kommend in Richtung Lenningen, Ortsteil Schopfloch. Circa 100 Meter vor der Einmündung zur L1212 kam der Honda-Lenker vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann prallte er frontal gegen ein Verkehrszeichen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Polizeiangaben zufolge entstand ein Schaden in Höhe von circa 2500 Euro.