Nürtingen (pol) - Ein 20-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstag um 01.40 Uhr auf der Oberboihinger Straße bei einem Sturz leichte Verletzunngen zugezogen. Aufgrund eines Fahrfehlers war er wie die Polizei berichtet in einer langgezogenen Linkskurve im Ortsteil Zizishausen ohne fremde Beteiligung zu Fall gekommen und vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Dieses konnte er dann jedoch noch in der Nacht wieder verlassen.

