Esslingen (pol) Gegen 14:00 Uhr fuhr ein 16-jähriger mit seiner KTM von Oberhof her kommend in Richtung Esslingen. Im dortigen Kurvenverlauf geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte laut Polizei mit dem Auto eines entgegenkommenden 32-Jährigen zusammen. Glücklicherweise wurde der 16-Jährige nur leicht verletzt und musste nicht in einer Klinik behandelt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr Esslingen mit vier Mann und einem Fahrzeug aus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8 800Euro.