Aichtal (pol) - Ein schwer verletzter Motorradfahrer und knapp 8.000 Euro Schaden - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntagvormittag in Grötzingen. Verursacht wurde die Kollision durch die Unachtsamkeit einer 26 Jahre alten Mercedes-Fahrerin, die gegen 10.30 Uhr von einem Parkplatz rückwärts in die Rechbergstraße einfuhr. Sie übersah dabei den aus ihrer Sicht von links kommenden 52-jährigen Biker. Dieser versuchte zwar noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr vermeiden. Er wurde aut Polizei nach dem Aufprall mitsamt seinem BMW-Motorrad zu Boden geschleudert. Während das Zweirad gegen eine Straßenlaterne krachte, kam der Mann auf dem Gehweg zum Liegen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr Aichtal mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus.