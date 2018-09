Anzeige

Nürtingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel ist laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag auf der Stuttgarter Straße ereignet hat. Eine 35-Jährige war gegen 10.15 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Stuttgarter Straße stadteinwärts unterwegs. Vor der Kreuzung zur Neckarbrücke ordnete sie sich zunächst auf der Linksabbiegespur in Richtung Stadtmitte ein. Als sie erkannte, dass sie sich falsch eingeordnet hatte, wechselte sie nach rechts auf die linke Geradeausspur. Dabei übersah sie einen dort fahrenden 22 Jahre alten Biker, der mit seiner Honda in Richtung Neckarhausen unterwegs war, wie die Polizei mitteilt. Bei der nachfolgenden Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer, schlitterte samt seiner Maschine über die Fahrbahn und kam erst am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Dank seiner Schutzausrüstung wurde er dabei nach Polizeiangaben nur leicht verletzt, sodass eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle nicht notwendig war. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt knapp 4.000 Euro geschätzt.