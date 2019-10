Neuhausen (pol)Ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ist am Montagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, ein Motorradfahrer auf der L 1209 verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der 47-Jährige mit seiner Honda von Scharnhausen kommend nach Neuhausen unterwegs und wollte am Ortseingang nach links in die Plieninger Straße abbiegen. Hierbei kam er zu Fall und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in eine Klinik. An dem Motorrad des Mannes war ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden.