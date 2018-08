Anzeige

Neuhausen (pol)Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwerverletzter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in eine Klinik geflogen werden. Kurz nach 19 Uhr war ein 22-Jähriger mit einem VW auf der Esslinger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Lenaustraße übersah der Autofahrer den entgegenkommenden und in Richtung Marktstraße fahrendenalten Motorradfahrer. Der 28-jährige Biker versuchte noch, durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision zu verhindern. Seine Honda streifte jedoch an dem Auto entlang und der 28-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er kam neben der Straße zum Liegen. Der Motorradfahrer zog sich schwerste Beinverletzungen zu und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in die Klinik geflogen. Wie die Polizei mitteilte, musste während der Unfallaufnahme die Esslinger Straße teilweise komplett gesperrt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt.