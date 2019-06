Kirchheim (pol)Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Montagmorgen erlitten, als ihn eine Frau beim Abbiegen übersah, wie die Polizei berichtet. Die 22-Jährige befuhr um 7.30 Uhr die Tannenbergstraße und wollte nach links in die Gaußstraße abbiegen.

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde die Fahrerin geblendet und bemerkte den entgegenkommenden, gleichaltrigen Biker zu spät. Beide konnten nur durch eine Vollbremsung eine Kollision vermeiden.

Der junge Mann stürzte jedoch von seiner Aprilia und zog sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt wurden. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.