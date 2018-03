Anzeige

Frickenhausen Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 17-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Montagnachmittag in Linsenhofen gekommen. Gegen 15.30 Uhr war eine 78-jährige Renault-Fahrerin nach Angaben der Polizei auf der Lilienthalstraße in Richtung Hardtweg unterwegs. Dabei fuhr sie auf Höhe der von links einmündenden Straße In den Gernäckern vermutlich in der Fahrbahnmitte und brachte einen von In den Gernäckern einfahrenden 17-jährigen Motorradfahrer, der seinerseits nach rechts in die Lilienthalstraße abbog, in arge Nöte. Der Jugendliche leitete ein Bremsmanöver ein und stürzte. Dabei rutschte seine Aprilia gegen den Pkw, er selbst kam auf dem Asphalt zum Liegen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 2.000 Euro. (pol)