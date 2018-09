Anzeige

Esslingen (pol)Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Einmündung Mettinger Straße / Schenkenbergstraße ereignet hat. Eine 43-Jährige war gegen 22 Uhr mit ihrem Audi A4 auf der Schenkenbergstraße in Richtung Mettinger Straße unterwegs. An der Einmündung wollte sie laut Polizei nach links in die Mettinger Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden 20-Jährigen, der mit seiner Honda auf der Mettinger Straße in Richtung Stuttgart unterwegs war, wie die Polizei berichtet.

Der Biker prallte gegen die hintere, linke Seite des Audi und stürzte. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Audi als auch das Motorrad waren laut Polizei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt.