Anzeige

Esslingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung der Rieslingstraße in die Obertürkheimer Straße ereignet hat. Ein 29-jähriger Esslinger war gegen 6.10 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Rieslingstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Obertürkheimer Straße einbiegen. Dazu stoppte er auch zunächst an der Einmündung. Beim Anfahren übersah er jedoch einen von links auf der vorfahrtsberechtigen Obertürkheimer Straße heranfahrenden Motorradfahrer. Der 55-jährige Biker hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren, prallte mit seiner Honda in die linke Seite des Ford und wurde von seinem Motorrad über die Motorhaube hinweg auf die Fahrbahn abgeworfen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er dabei zum Glück nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Während der Ford abgeschleppt werden musste, wurde das Motorrad von Angehörigen versorgt. Während der Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Obertürkheimer Straße voll gesperrt werden. Dies dürfte im öffentlichen Nahverkehr zu erheblichen Behinderungen geführt haben, da für die Oberleitungsbusse keine Ausweichmöglichkeit bestand.