Esslingen (pol)Ein Schwerverletzter und ein Schaden von etwa 11.000 Euro sind laut Polizeiangaben die Folgen einer kurzen Unachtsamkeit, die am Mittwochmittag auf der Ulmer Straße zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Ein 64-Jähriger wollte gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes aus einer Hofeinfahrt in die Ulmer Straße einfahren. Dabei übersah er einen 16-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftra auf der Ulmerstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Er prallte gegen die rechte Seite des vorbeifahrenden Motorrades, wodurch der Jugendliche die Kontrolle über sein Bike verlor und stürzte. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, musste der Jugendliche mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das Zweirad musste im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen werden.