Esslingen (red) Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Nachmittag in Esslingen auf der Ulmer Straße, in Höhe Schillerstraße, weil ein Motorradfahrer gestürzt ist. Laut ersten Erkenntnissen war kein anderer Fahrer beteiligt. Der Fahrer hat sich verletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Über die Gründe des Unfalls ist noch nichts bekannt.