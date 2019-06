Denkendorf (pol)Eine kurze Unachtsamkeit ist laut Polizeiangaben die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der L 1192 zwischen Esslingen und Ostfildern ereignet hat. Ein 29-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem BMW auf der rechten Spur der Landesstraße von Esslingen in Richtung Ostfildern unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er wenden, wobei er einen auf der linken Spur fahrenden 49-Jährigen mit seiner Kawasaki übersah und touchierte. Aufgrund des zu dieser Tageszeit üblichen, stockenden Verkehrs, waren die gefahrenen Geschwindigkeiten gering, sodass sich der Biker bei dem nachfolgenden Sturz nur leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die Kawasaki war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.