Aichtal (pol)Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B 312 leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Der Mann war gegen 21.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Aichtal-Nord und der Überleitung in die B 27 in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr leicht auf einen vorausfahrenden Peugeot auf. Der Biker verlor laut polizei anschließend die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen ins Krankenhaus.

Sein Zweirad, an dem ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden war, wurde von einem Angehörigen abtransportiert. Der Peugeot wurde nicht beschädigt.