Aichtal (pol) - Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Mittwochnachmittag eine größere Menge Erdreich verloren, auf der ein Motorradfahrer zu Sturz gekommen ist, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige war kurz nach 19.30 Uhr mit seiner Suzuki auf der K 1228 von Neckartailfingen kommend in Richtung Aich unterwegs. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve unmittelbar vor dem nach links abzweigenden Zubringer zur B 312 nach Metzigen erkannte der Biker die verlorene Ladung zu spät. Auf dem Erdreich stürzte er auf die Fahrbahn und rutschte mit seiner Maschine etwa 25 Meter weit über die Straße. Hierbei zog sich der Mann laut Polizei leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten. Der Schaden an dem Motorrad beträgt etwa 3000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet unter der Nummer 07071/972-8660 um Zeugenhinweise zu dem Lastwagen, der die Ladung verloren hat.

