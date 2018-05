Anzeige

Reichenbach (pol) Am Samstagnachmittag, kurz vor 16:00 Uhr, befand sich auf der L1201 von Hochdorf kommend ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt. Um dem Rettungswagen freie Bahn zu verschaffen, fuhren die Verkehrsteilnehmer an den rechten Fahrbahnrand.

Nachdem der Rettungswagen die Örtlichkeit passiert hatte, folgte ein Zweiradfahrer in einem gebührenden Abstand dem Rettungswagen. Ein am rechten Fahrbahnrand wartender VW-Golf setzte sein Fahrt fort und bog nach links auf die B10 in Fahrtrichtung Plochingen ein.

Der Motorradfahrer erkannte diese Situation zu spät und streifte den Pkw eines 39-Jährigen an der linken vorderen Seite. Durch die Kollision wurde er selbst abgewiesen und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden BMW eines 33-Jährigen. Nach einer erneuten Abweisung kam der Motorradfahrer schlussendlich auf der Sperrfläche zum Liegen. Durch die Kollisionen erlitt der er mehrere Frakturen und wurde schwerverletzt in ein Klinikum eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.