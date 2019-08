Esslingen (pol) Zu einem Verkehrsunfall mit einem gestürzten Motorradfahrer ist es am Freitagabend gegen 19.10 Uhr in Esslingen-Zell, auf einem Parkplatz in der Alleenstraße gekommen. Ein 20-jähriger Honda-Fahrer befuhr einen größeren Parkplatz in der Alleenstraße in Richtung Sportverein Esslingen-Zell. Im Bereich einer Kreuzung auf dem Parkplatz bog zur gleichen Zeit ein 50-jähriger Lupo-Fahrer in Richtung Alleenstraße fahrend ein. Aufgrund der Verkehrssituation musste der 20-Jährige stark abbremsen. Hierdurch stürzte er mit seinem Motorrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.