Anzeige

Beuren (pol) Beim Befahren der Kreisstraße 1262 (Beurener Steige) ist ein 24-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda am Freitagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gestürzt. Hierbei zog sich der 24-Jährige schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.