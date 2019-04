Ostfildern-Kemnat (pol)Ein Motorradfahrer hat am Montagmorgen möglicherweise kleine Kinder auf einem Gehweg in Kemnat gefährdet. Der Motorradfahrer befuhr um 7.30 Uhr die Heumadener Straße in ortseinwärtiger Richtung.

Vor der Einmündung Zeppelinstraße soll der Biker einen vor einer roten Ampel stehenden Pkw überholt haben. Anschließend sei er zum Teil über den Gehweg nach rechts in die Zeppelinstraße abgebogen.

Laut zwei sieben und acht Jahre alten Mädchen sind zu dem Zeitpunkt mehrere Erstklässler auf dem Gehweg unterwegs gewesen, die durch die Fahrweise möglicherweise gefährdet worden sind. Danach wäre der Kradfahrer zu einer Bäckerei in der Zeppelinstraße gefahren und hineingegangen. Er trug eine gelb-schwarze Jacke sowie einen schwarzen Helm. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/7091-3 nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird der Pkw-Fahrer gebeten sich zu melden, der an der roten Ampel überholt worden war.