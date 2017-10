Anzeige

Ostfildern (pol) - Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Auffahrunfall am Dienstag zwischen Scharnhausen und Plieningen gewesen sein. Eine 46-jährige Mercedesfahrerin befuhr die K1269 in nördlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Plieninger Straße musste sie gegen 15.30 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Dies wurde von einem hinter ihr fahrenden 55-jährigen Motorradfahrer zu spät erkannt. In der Folge fuhr der Honda-Fahrer auf das Heck des Daimlers. Beim Sturz zog er sich leichte Schürfwunden zu. Am Auto entstand Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro, an dem Kraftrad von etwa 3.000 Euro.