Zuffenhausen (red) - Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist heute in der Ludwigsburger Straße beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn schwer verletzt worden. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Motorrad gegen 11.40 Uhr in der Ludwigsburger Straße Richtung Kelterplatz und wollte auf Höhe der Frankenstraße nach links abbiegen. Hierbei fuhr er an mehreren Autos, die auf dem Linksabbiegerstreifen in der Ludwigsburger Straße an einer roten Ampel warteten, rechts vorbei, um die Stadtbahngleise zu überqueren.

Eine Stadtbahn der Linie U 15 erfasste den Motorradfahrer und verletzte ihn schwer. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr unterbrochen und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.