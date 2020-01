Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein 22-jähriger Leichtkraftradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Leinfelder Straße in Echterdingen ereignet hat, leicht verletzt. Ein 34-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei gegen 7.30 Uhr mit seinem Dacia aus einer Grundstückseinfahrt nach links in Richtung Ortsmitte einfahren. Dazu nutzte er eine Lücke im Stau und fuhr an. Dabei übersah er jedoch den Motorradfahrer, der mit seiner Honda in Richtung Ortsmitte fuhr und trotz der unklaren Verkehrslage die wartenden Fahrzeuge überholte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Biker und kam mit seinem Motorrad am linken Fahrbahnrand zum Liegen. Während der Dacia-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die Honda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.