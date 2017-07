Weilheim (pol) - Am Freitagmittag ist es auf der L 1214 zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und der Fahrerin eines Transporters gekommen.

Eine 52 Jahre alte Fahrerin eines Transporters befuhr, kurz vor 13 Uhr, in einer Fahrzeugkolonne die Zeller Straße (L 1214) von Aichelberg in Fahrtrichtung Weilheim. Ein 17-jähriger Fahrer eines Motorrades Yamaha war in die gleiche Richtung unterwegs und überholte in Etappen den zähfließenden Verkehr. Auf Höhe des Industriegebietes Tobelwasen bog die Transporter-Fahrerin nach links in einen grünen Feldweg ein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der 17-Jährige befand sich gerade im Überholvorgang und prallte in die linke Fahrzeugseite des Transporters. Beim anschließenden Sturz zog er sich nicht näher bekannte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An Transporter und Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro.