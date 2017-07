Aichtal-Aich (pol) - Mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h bei erlaubten 120 km/h ist ein 28-jähriger Lichtensteiner am Montagmorgen auf der B 27 geblitzt worden. Der Motorradfahrer war mit seiner Yamaha FJR 1300 gegen 10.15 Uhr auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs, als er auf Höhe Aichtal beschleunigte und gemessen wurde. Den Raser erwarten jetzt nicht nur zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von 1.200 Euro, er muss zudem seinen Führerschein für drei Monate abgeben.

Anzeige