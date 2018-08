Anzeige

Neuffen (pol) - Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter der Telefonnummer 07022/9224-0 nach Zeugen und möglichen Gefährdeten, welche sachdienliche Angaben zu einem verkehrsauffälligen Motorradfahrer machen können, der am Samstagabend, gegen 18 Uhr, im Bereich Kohlberg, Neuffen und Linsenhofen unterwegs war. Der 18-Jährige soll mit seiner rot-weißen Aprilia zunächst mit hoher Geschwindigkeit zwischen Kohlberg und Neuffen auf der L 1210 einen Pkw überholt haben, bevor er am Kreisverkehr Reutlinger Straße in der Ortsmitte Neuffen wegen eines über den Zebrastreifen laufenden Fußgängers eine Vollbremsung einleiten musste. Im weiteren Verlauf bremste er wegen eines im besagten Kreisel fahrenden Fahrradfahrers seine Aprilia erneut stark ab, bevor er wiederum stark beschleunigte und zunächst nur auf dem Hinterrad weiter in Richtung Linsenhofen fuhr. Zwischen Neuffen und Linsenhofen soll der 18-Jährige weitere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Ob es tatsächlich zur Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.