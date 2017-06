Wendlingen (pol) - Mit einem Rettungshubschrauber musste am Montagnachmittag ein

schwerverletzter Motorradfahrer in eine Klinik geflogen werden. Der

25-Jährige fuhr gegen 14.50 Uhr mit seiner Honda auf dem linken

Fahrstreifen der B 313 in Richtung Nürtingen. Kurz vor der

Anschlussstelle Köngen Nord bemerkte der Biker zu spät, dass die

Fahrzeuge vor ihm abbremsten. Er fuhr mit seiner Maschine gegen den

Audi TT einer 26-Jährigen und zog sich so schwere Verletzungen zu,

dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort weggeflogen

werden musste. Während der Landung des Rettungshubschraubers wurde

die Bundesstraße in Richtung Nürtingen voll gesperrt. An dem Motorrad

entstand Totalschaden und musste von einem Abschleppwagen geborgen

werden. Der Schaden beträgt etwa 2 000 Euro.

