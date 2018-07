Anzeige

Neckartenzlingen (pol)Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls mit zwei Verletzten am Montagabend gewesen sein. Kurz vor 21 Uhr übersah der 49-jährige Fahrer einer Suzuki nach Polizeiangaben, dass der vor ihm auf der Tübinger Straße fahrende PKW seine Geschwindigkeit verringerte. Durch die eingeleitete Vollbremsung geriet das Motorrad ins Schlingern und damit in die Fahrbahnmitte, wo der 49-Jährige einen entgegenkommenden Sattelzug touchierte. Durch die Berührung wurden er und seine 47-jährige Sozia abgeworfen und leicht verletzt, weshalb beide vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.