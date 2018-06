01.06.2018 Motorradfahrer bei Sturz in Schopfloch schwer verletzt

Lenningen-Schopfloch (red)Ein Motorradfahrer hat vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit an der Abbiegung zwischen Schopfloch und Donnstetten die Beherrschung über sein Motorrad verloren und ist zuerst in den Grünstreifen abgekommen und dann nach ersten Angaben der Polizei gegen ein Straßenverkehrsschild gerast. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seiner Verankerung gerissen und flog etwa 15 Meter weit durch die Luft. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.