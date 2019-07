Ostfildern-Nellingen (pol) Nach einem orangefarbenen Zweirad der Marke KTM, Typ 620 Super Competition mit dem Kennzeichen ES-AG 28 fahndet der Polizeiposten Ostfildern. Das Fahrzeug war an einer Hauswand in der Denkendorfer Straße abgestellt und wurde dort in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, gestohlen. Hinweise zum Verbleib der Maschine oder zum Täter nimmt der Polizeiposten Ostfildern unter Telefon 0711/3416983-0 entgegen.