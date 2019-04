Berkheim (pol) Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr, ein Motorrad in der Dürrbeundstraße in Berkheim gestohlen, berichtet die Polizei.

Das orange folierte BMW Motorrad, Typ GS 1200, mit dem Kennzeichen LB-DK 34 war mit einer Regenhaube abgedeckt im Freien abgestellt. Der Polizeiposten Esslingen Berkheim-Zollberg ermittelt.