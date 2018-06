Anzeige

Nürtingen-Rossdorf (pol)Möglicherweise weil der Besitzer vergessen hatte, den Zündschlüssel seiner Honda CBR 600 F abzuziehen, hat ein noch unbekannter Täter die günstige Gelegenheit genutzt und das Zweirad gestohlen. Die bereits etwas ältere Maschine war in der Zeit von Dienstag, 21 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, am Dürerplatz abgestellt gewesen. Der Wert des Motorrads liegt bei rund 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Zweirads mit dem amtlichen Kennzeichen D-EA 976 machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rossdorf unter der Telefonnummer 07022/41099 in Verbindung zu setzen.