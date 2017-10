Anzeige

Neckartailfingen (pol) - Einem 16-jährigen ist am Sonntagabend sein Motorrad gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei war er mit Freunden zum Angeln und Übernachten am Tiefen-Loch-See in Neckartailfingen. In der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, neun Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter sein Motorrad der Marke Yamaha, Typ WR 125 X, mit dem amtlichen Kennzeichen ES - MF 444. Der 16-jährige hatte die Maschine an der Zufahrt von der B 297 neben einer Wasserversorgungsstation abgestellt. Sein zwei Jahre altes Motorrad hat einen Wert von zirka 4.500 Euro. Hinweise zum Verbleib des Geländemotorrads bitte an den Polizeiposten Neckartenzlingen unter der Telefonnummer 07127/32261.