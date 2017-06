Neuhausen (pol) - Eine rot/schwarze KTM Duke II ist in der Zeit von Donnerstagabend, 20 Uhr, bis Freitagmorgen, 5.30 Uhr, aus der Rupert-Mayer-Straße gestohlen worden. An dem Fahrzeug sind nach Polizeiangaben die Kennzeichen ES-WR 68 angebracht. Zudem hat die Maschine eine auffällige Auspuffanlage. Der Wert beträgt etwa 3.000 Euro. Hinweise werden an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 erbeten.

