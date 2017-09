Anzeige

Esslingen (pol) - Bei der Kollision eines Motorrads mit einem Bus sind am Donnerstagabend ein Motorradfahrer und sein Sozius leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 29-jährige Busfahrer war gegen 17.45 Uhr auf der Geradeausspur der Südtangente in Richtung Neckarstraße/Vogelsangbrücke unterwegs, als aus der Bahnhofstraße der 17-jährige Suzuki-Fahrer nach links in die Neckarstraße einbog. Dabei fuhr dieser nicht, wie vorgeschrieben, links an der Verkehrsinsel vorbei, sondern rechts, weshalb er mit dem dort fahrenden Bus kollidierte. Der 17-Jährige und sein 16-jähriger Sozius stürzten auf die Straße. Der Bus überrollte danach nur die Suzuki, nicht aber die beiden Jugendlichen. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro, an dem Kraftrad entstand Totalschaden.