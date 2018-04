Anzeige

Beuren (pol) Weil sie kurz nicht aufgepasst hat, hat eine 77-jährige Herrenbergerin am Dienstag auf der Weiler Steige, der K 1262, einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war die Frau um kurz nach 17 Uhr mit ihrem Kia die Weiler Steige, von Erkenbrechtsweiler kommend abwärts unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Alte Steige wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, 46-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Ducati bergaufwärts fuhr. Trotz einer Notbremsung prallte der Biker gegen die hintere, rechte Seite des Kia und stürzte. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Fahrerin des Kia und ihre beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Die Ducati war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro beziffert.