Anzeige

Nürtingen (pol)Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Ostermontag zu einem Pkw-Brand in Neckarhausen gekommen. Kurz vor 12 Uhr bemerkte der Fahrer eines Volvo, der auf der B 297 in Richtung Neckartailfingen unterwegs war, Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Daraufhin hielt der 25-Jährige auf Höhe der Einmündung Hegaustraße an. Der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückt war, gelang es rasch, die Flammen im Motor zu löschen. Das Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten und der Bergung des Fahrzeugs musste der Verkehr auf der Durchgangsstraße durch die Polizei geregelt werden.