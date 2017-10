Anzeige

Nürtingen (pol) - Der Unterstützung eines noch unbekannten Lastwagenfahrers ist es wohl zu verdanken, dass ein Fahrzeugbrand am Dienstagnachmittag nochmals glimpflich ausgegangen ist. Mit einem BMW war laut der Polizei kurz vor 16 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Lenker auf der Bundesstraße 313 von Wendlingen nach Nürtingen unterwegs, als er kurz vor Ortsbeginn eine Rauchentwicklung feststellte, die über die Lüftung ins Fahrzeug gelangte. Als er seinen Wagen danach stoppte und ausstieg, qualmte es unter der Motorhaube hervor. Ein Lastwagenfahrer erkannte die Situation, hielt an und drückte dem 22-Jährigen einen Feuerlöscher in die Hand. Mit diesem konnte der junge Mann die auflodernden Flammen schnell löschen. Die wenig später vor Ort eintreffende Feuerwehr Köngen musste keine weiteren Maßnahmen mehr treffen. Weil es dem 17-jährigen Beifahrer des BMW während des Einsatzes zunehmend schlechter ging, wurde der Rettungsdienst verständigt, der den Jugendlichen zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik brachte. Die Höhe des am BMW durch den Brand verursachten Sachschadens ist nicht bekannt.