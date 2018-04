Anzeige

Frickenhausen (pol) - Schwere Verletzungen hat sich laut Polizei ein 53-jähriger Motocross-Fahrer am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf einem Motocross-Gelände in Frickenhausen zugezogen. Demnach stürzte der Motorradfahrer bei einem Sprung und verletzte sich trotz seiner Schutzkleidung schwer. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.