Neuhausen/Filder (pol) - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen, gegen 6.10 Uhr bei Neuhausen ereignet hat. Ein 35-jähriger Deizisauer war, wie die Polizei schreibt, mit seinem Lkw auf der Landesstraße von Neuhausen in Richtung Nellingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender BMW bremsen musste, da an der roten Ampel auf Höhe der Zufahrt zur Autobahn A8 ein Sattelzug stand und wartete. Der 35-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, krachte ins Heck des BMW und drückte diesen unter den Auflieger des Sattelzuges. Während die anderen Unfallbeteiligten unverletzt blieben, musste der 62-jährige BMW-Fahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Wie sich herausstellte, wurde er bei dem Unfall nur leicht verletzt und konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr Neuhausen zur Unterstützung mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

