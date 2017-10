Anzeige

Wolfschlugen (pol) - Vermutlich wegen Unerfahrenheit ist ein 17-jähriger Mopedfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der L1205 zwischen Wolfschlugen und Sielmingen gestürzt. Der Führerscheinneuling befuhr laut der Polizei mit seiner Aprilia die L1205 in Richtung Sielmingen. In einer leichten Linkskurve kam er rechtsseitig von der Fahrbahn ab und stürzte im dortigen Grünstreifen. Der junge Mann wurde mit nicht näher bekannten Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.