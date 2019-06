Wernau (pol) Ein Kleinkraftrad ist am Mittwoch auf dem Bahnhofsplatz in Brand geraten, wie die Polizei berichtet. Ein Passant bemerkte gegen ein Uhr das brennende Zweirad neben der Unterführung am Bahnhofsplatz und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Wernau, die mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort war, konnte das zwischenzeitlich komplett in Flammen stehende Kleinkraftrad schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere dort abgestellte Fahrräder und Autos verhindern. Das Feuer war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen.