Ludwigsburg (pol)Bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwiswchte die Verkehrspolizei Ludwigsburg am Montagabendein Schmuggler-Trio. Die Beamten führten gegen 23.00 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart Messungen durch. Ein BMW war etwa 50 Stundenkilometer zu schnell und wurde im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen kontrolliert. Im Fahrzeug saßen ein 28 Jahre alter Fahrer und ein 27-jähriger Beifahrer sowie eine 17 Jahre alte Mitfahrerin. Beim Fahrer stellten die Polizisten Anzeichen fest, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogenschnelltest bestätigte diese Vermutung. Anschließend wurden der 28-Jährige und auch der BMW durchsucht. Der Fahrer hatte in seiner Kleidung eine Kleinstmenge Marihuana versteckt. Unter dem Beifahrersitz entdeckten die Polizeibeamten schließlich eine Tasche mit einem etwa zwei Kilogramm schweren Beutel gefüllt mit Ecstasy-Tabletten. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zu verschiedenen Polizeirevieren gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden 27 und 28 Jahre alten tunesischen Männer, die in Frankreich leben, am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen sie erließ er Haftbefehle wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Darüber hinaus wird sich der 28-Jährige wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen. Das 17 Jahre alte Mädchen stammt aus Syrien und lebt derzeit in einer Asylunterkunft im Bodenseekreis. Sie wurde auf freien Fuß entlassen und muss ebenfalls mit einer Anzeige wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge rechnen. Der BMW wurde abgeschleppt, die etwa 5.000 Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt.