Mit Video: Toter nach Brand in Krankenhaus

Kirchheim: Einsatzkräfte finden Leiche eines 69-Jährigen

Bei einem Feuer in der geschlossenen Abteilung der Kirchheimer Medius Klinik ist am Sonntag ein 69-Jähriger ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.