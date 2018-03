Anzeige

Nürtingen (pol) - Am Freitagabend ist auf dem Omnibusbahnhof nach Polizeiangaben eine Fußgängerin von einem Motorradfahrer angefahren und verletzt worden. Der 21-Jährige flüchtete vom Unfallort, konnte aber kurz darauf ermittelt werden. Die 86-jährige Seniorin war gegen 18 Uhr mit ihrem Einkaufswagen auf dem Omnibusbahnhof unterwegs. Als sie den Fahrbahnbereich in Richtung Bussteig 5 überquerte, fuhr ein Motorradfahrer in den Busbahnhof ein und blieb am Einkaufswagen der Frau hängen. Die 86-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt, der Einkaufswagen samt Inhalt beschädigt. Der Motorradfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Eine Unfallzeugin konnte das am Motorrad angebrachte Kennzeichen ablesen und den Polizeibeamten eine Beschreibung des Fahrers abgeben. Bei der sofortig eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug in der Neckarstraße durch eine Polizeistreife festgestellt werden. In der Nähe wurde auch der 21-jährige Eigentümer angetroffen. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann stark alkoholisiert war und an dem nicht zugelassenen Motorrad ein falsches Kennzeichen angebracht war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei dem jungen Mann, der keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Das Motorrad wurde sichergestellt.