Anzeige

Esslingen (pol) Erheblich alkoholisiert ist ein Volvofahrer am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr in der Stuttgarter Straße in Esslingen gestoppt worden. Mehrere Zeugen teilten über Notruf einen Pkw mit, der sich in einer äusserst unsicheren Fahrweise durch die Stadt bewegte. Bei der anschließenden Atemalkoholüberprüfung wurde ein Wert von über 2 Promille gemessen. Der 48-jährige Pkw-Lenker musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er auch eine Sicherheitsleistung hinterlegen.