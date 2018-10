Anzeige

Plochingen (pol) Mit einem Schlagstock bewaffnet hat ein 37-jähriger Rumäne am Dienstagabend, gegen 19.55 Uhr, auf insgesamt drei geparkte Fahrzeuge im Bereich Urbanstraße eingeschlagen und diese beschädigt. Den Sachbeschädigungen vorausgegangen war ein verbaler Streit vor dem Jugendhaus in Plochingen. Der alkoholisierte Mann konnte durch mehrere Streifenbesatzungen an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.