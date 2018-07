Anzeige

Esslingen (pol) Nicht angepasste Geschwindigkeit, verbunden mit einem Fahrfehler, hat am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem ein 38-Jähriger verletzt worden ist. Der Mann bog gegen 19 Uhr mit seinem Quad von der Hauptstraße nach rechts auf die Alte Heusteige ab, worauf das Gefährt in der unmittelbar folgenden Linkskurve ins Schlingern geriet und nach rechts umkippte. Der Fahrer stürzte von seinem Fahrzeug und kam mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Das Quad wurde nur leicht beschädigt.